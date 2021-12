Novembris ametiaja ekvaatori ületanud Zelenskõi on endiselt ülekaalukalt riigi populaarseim poliitik. Kui 2019. aasta kevadel hääletas tema poolt presidendivalimiste esimeses voorus 30 protsenti valijatest, siis enam-vähem selline toetus on tal ka praegu: mitme küsitlusfirma uuringute järgi on Zelenskõi toetus viimase 12 kuu jooksul kõikunud 22–30 protsendi vahel. Novembris oli Zelenskõi toetus 23–25 protsenti. Ukrainat samuti reformida lubanud presidentide Viktor Juštšenko ja Petro Porošenko toetus olid nende ametiaja ekvaatoriks tunduvalt rohkem langenud.