AK ⟩ Ukraina mõistatus: kas president Zelenskõi tahab tõesti piirata oligarhide mõju

Oligarhid on alates 90ndate keskpaigast avaldanud suurt mõju Ukraina poliitikale ja majandusele: alates parlamendis tervete saadikurühmade äraostmisest vajalike seaduste vastuvõtmiseks kuni varjamatu rahalüpsini riigifirmadest ning tervete majandusharude kontrolli all hoidmiseni. Ukraina üks tuntumaid oligarhe Petro Porošenko oli 2014–2019 isegi Ukraina president.

Ukraina võimud on alati hoidnud oligarhidega häid suhteid. ««Oma» kapitalisti võib alati kutsuda Bankovajale (tänav Kiievis, kus asub Ukraina presidendi kantselei – J. P.), panna tema ette tassikese teed või valada pitsi ning öelda: «Kuule, pane end meie olukorda, davai, hakkame koos jalule tõstma põllutöömasinate tööstust»,» kirjutab Ukraina teine president Leonid Kutšma oma memuaarides. «Lahenda see probleem, sest seda on vaja Ukrainale! Tema, oma kapitalist, ei pääse kuhugi, hakkab töötama mitte ainult enda, vaid ka Ukraina heaks. Hinduga (kapitalistiga) sa niimoodi rääkida ei saa.»