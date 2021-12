New Yorgi osariigis leidis kinnitust viis omikrontüvesse nakatumist

«Lubage mul selgelt väljenduda, et see ei anna põhjust ärevuseks. Teadsime, et see variant on tulemas ja meil on vahendid selle leviku peatamiseks,» sõnas Hochul sotsiaalmeedias. «Vaktsineerige. Hankige kordussüst. Kandke oma maski,» manitses kuberner.

«See on plaan, mis minu arvates peaks meid ühendama,» ütles president. «Ma tean, et koroonaviirus on olnud väga lõhestav. Meie riigis on sellest saanud poliitiline probleem. See on kurb, kurb teema. See ei tohiks nii olla, aga nii see on olnud,» rääkis Biden.