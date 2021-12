Kamala Harrise eestkõneleja lahkub aasta lõpus töölt

Psaki sõnul on Sandersi lahkumine loomulik, sest ta on juba pikemat aega valmis olnud millekski uueks.

«Esimesel aastal Valges Majas töötamine on põnev ja rahuldustpakkuv, kuid samas ka väga kurnav. See on kõik need asjad korraga,» ütles Psaki.