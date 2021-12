Kreml: Putini-Bideni videokohtumine on töös

«Täpset kuupäeva ei ole veel kokku lepitud,» ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, lisades, et kohtumine peetakse videokonverentsina.

«Mõlemad pooled on teinud kuupäevade kohta ettepanekuid, aga need tuleb veel sünkroniseerida.»

Vene välisministeerium avaldas neljapäeval lootust, et liidrite vestlus leiab aset lähipäevil.

Viimastel nädalatel on pinged riikide vahel taas kasvanud. Novembri lõpus ütles USA välisminister Antony Blinken, et Venemaa on koondanud Ukraina piirile tuhandeid sõjaväelasi, ja hoiatas Moskvat sissetungi eest.