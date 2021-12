Ukraina hoiatas täna, et Venemaa, kes on koondanud Ukraina piirile suure väe, võib alustada jaanuari lõpus ulatuslikku rünnakut. USA ja tema liitlased on juba mitu nädalat süüdistanud Venemaad Ukrainasse tungimise plaanis ja tuhandete sõjaväelaste piirialale toomises.