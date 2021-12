Leedu president: eriolukorda piiril tuleb pikendada

«Me peame seda kindlasti pikendama, selles pole vähimatki kahtlust,» ütles president Šalčininkas ajakirjanikele. «Me ei saa rääkida migratsioonikriisist ega hübriidrünnakust Leedule veel minevikus, see on olevik.»

Nausėda sõnul ei tähenda see, et lennukid viivad migrante kodumaale tagasi või et «naaberriigi režiim oleks loobunud oma eskalatsioonisihtidest ja soovist destabiliseerida olukorda lähinaabruses».