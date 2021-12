Soomes algab protsess viie terrorikahtlusaluse üle

Soome uudistekanal MTV teatas, et kõik kahtlusalused on meessoost ning seisavad silmitsi lõhkekehadega seotud süüdistustega.

Soome julgeolekuteenistus Supo teatas märtsis, et riigi terroriohu tase on «kõrgendatud», mis on neljatasemelisel skaalal teine. Esimene tase on sealjuures kõige madalam ohutase.