Lahkuv Tšehhi valitsus tahab vaktsineerimiskohustust üle 60-aastastele

Vojtech ütles, et tema ministeerium annab järgmisel nädalal korralduse, mille kohaselt on vaktsineerimiskohustus üle 60-aastastel inimestel, samuti tervishoiu-, politsei- ja päästetöötajatel ning meditsiinitudengitel.

Kava kohaselt peaks korraldus jõustuma märtsis, kuid see ei pruugi ka juhtuda.

Uus valitsus peaks ametisse astuma sel kuul. Võimukoalitsioon ja tervishoiuministriks saav Vlastimil Valek on kohustusliku vaktsineerimise vastu ning saab praeguse valitsuse korralduse tühistada kohe pärast uue kabineti ametisseastumist.

10,7 miljoni elanikuga Tšehhis on koroonaviiruse vastu täielikult vaktsineeritud 59,6 protsenti elanikest. Reedel avaldatud küsitluse tulemused näitasid, et ligi 20 protsenti tšehhidest on vaktsineerimise vastu.