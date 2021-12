Iirimaa karmistab 9. jaanuarini koroonapiiranguid

Uutest meetmetest teada andnud Iiri peaminister Micheál Martin rõhutas, et riik «ei naase lukustuse päevadesse».

«See on reeglite kohandamine vastamaks ohule, millega me täna silmitsi seisame, ja kaitsmaks edusamme, mida oleme tänaseks saavutanud,» ütles ta.

«Kui omikron kinnitab kanda ja kui ta on rohkem leviv, siis on väga tõsise kriisi võimalus ilmne,» lisas Martin.

Iirimaal on seni tuvastatud ainult üks omikrontüve juhtum, kuid Martin märkis, et igapäevane nakatumiste arv on endiselt väga kõrge.