Šveitsi suusakuurordid näevad karantiini tühistamises võimalust ellu jääda

Šveitsi valitsus kehtestas 10-päevase karantiininõude igaühele, kes saabub riikidest, kus on tuvastatud koroonaviiruse uus tüvi.

See hõlmas ka Suurbritanniat, Belgiat ja Hollandit - kolme peamist riiki, kust turistid Šveitsi lumistele mäenõlvadele saabuvad.

«See on tohutu kergendus, et karantiininõue, mis oli de facto reisikeeld, on tühistatud,» ütles Šveitsi turismiamet.