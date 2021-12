Relvastatud mehed ründasid bussi, mis oli sõitmas Songo külast Bandiagara küla turule, lasid selle juhi maha ja süütasid sõiduki. Kohalike võimude andmeil võib ohvrite arv veelgi tõusta, sest osa inimesi on kadunud.

Lääne-Aafrika vaeses ja ebastabiilses Saheli piirkonnas asuv Mali on džihadistide vägivalla all kannatanud juba aastast 2012. Tuhanded tsiviilisikud ja sõdurid on saanud surma ja sajad tuhanded sunnitud oma kodu maha jätma.