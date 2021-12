Euroopa parempopulistid kavandavad uut liitu

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles reedel, et Euroopa on «pöördepunktis» ja kutsus liikmesriike üles tegema lõppu «usurpeerimisele, mis koondab võimu Euroopa eliidi kätte».

Kuid reedel ütles ta, et uue liidu loomine ei ole kiire protsess, hoiatades, et «poliitiliste liikumiste kokkuviimine on pikk teekond. See võtab aega».