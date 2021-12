Bloomberg: Türgi kavatseb müüa Ukrainale veel vähemalt 20 ründedrooni

Firma Bayraktar on alates 2019. aastast Ukrainale müünud ​​«kümneid droone koos rakettidega» ning «koostamisel on veel vähemalt kahe tosina drooni tellimus,» kirjutas Bloomberg.

Türgi valitsusallikas ütles Bloombergile ka, et ettevalmistamisel on uued tehingud, sealhulgas kanderakettide, näiteks Ukraina Zenit-2, ühistootmine Türgis. Agentuur ütles, et see võib aidata Türgil välja töötada ballistilisi rakette, kuigi Türgi kõrge ametniku sõnul ei ole «Ankaral selliseid kavatsusi.»