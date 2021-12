Prantsuse konservatiivid valisid presidendikandidaadiks mõõduka naise

«(Prantsusmaa sõjajärgse juhi) kindral (Charles) de Gaulle'i parteil... meie poliitilisel perekonnal on presidendivalimistel naiskandidaat. Ma mõtlen täna kõigile Prantsusmaa naistele. Ma annan endast võidu nimel kõik, »ütles ta pärast tulemuse väljakuulutamist.

Kuigi kõik arvamusküsitlused on ennustanud, et praegune tsentristlik riigipea Emmanuel Macron peaks valimised võitma, on tugeva kandidaadi esilekerkimine traditsioonilisel parempoolsel tiival oluline tegur.