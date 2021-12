Michigani koolitulistamises kahtlustatava vanemad tabati Detroidis

15-aastase poisi vanematele esitati süüdistus, mis vastab peaaegu surma põhjustamisele, või tapmisele. Kuigi koolitulistamised on Ühendriikides küllalt tavalised, siis harva esitatakse süüdistus ka vanematele.

«Nende süüdistuste sihiks on võtta selle tragöödia osalised vastutusele. See saadaks ühtlasi sõnumi, et vastutus lasub ka relvade omanikel,» selgitas Oaklandi prokurör Karen McDonald.