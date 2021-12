Lääs mõistis Talibani hukka kohtuväliste hukkamiste teadete üle

«Me oleme sügavalt mures teadete pärast, mis puudutavad endiste Afganistani julgeolekutöötajate kohtuväliseid tapmisi ja sunniviisilisi kadumisi, mida on dokumenteerinud Human Rights Watch ja teised,» seisis USA, Euroopa Liidu, Austraalia, Suurbritannia, Jaapani ja teiste ühisavalduses, mille avaldas USA välisministeerium.

«Me rõhutame, et need väidetavad teod kujutavad endast tõsiseid inimõigusrikkumisi ja lähevad vastuollu Talibani väljakuulutatud amnestiaga,» teatas riikide grupp, kutsudes Afganistani uusi liidreid tagama, et amnestiat jõustataks üle terve riigi ja kõigi talibite seas.