Taanis on kinnitust leidnud 183 koroonaviiruse omikronvariandi juhtu

Taani on üks Euroopa juhtriike koroonaviiruse variantide sekveneerimisel. Seetõttu avastatakse rohkem juhtumeid kiiremini kui naaberriikides - mis ei pea tingimata tähendama, et nakkusjuhte oleks rohkem.

SSI direktor ütles, et omikronjuhtude arvu kiire kasv on murettekitav ning «nüüd on nakkusahelaid, kus varianti on leitud inimestel, kes ei ole käinud välismaal või olnud kontaktis reisinud inimestega».