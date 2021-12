Soome president Sunday Timesile: Venemaa hindab tugevust

Niinistö kommenteeris intervjuus ka pagulastega seotud küsimusi, mis on viimasel ajal tõusnud esile just Valgevenega seotud sündmuste puhul.

«On arusaadav, et inimesed soovivad tulla Euroopasse parema elu peale. See on väga inimlik ja arusaadav. Kuid me ei saa seda lubada. Ka see on arusaadav,» ütles Niinistö.