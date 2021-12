Pécresse pakub Prantsuse valijatele konservatismi, mis on majandusküsimustes liberaalne, kuid õigusriikluse ja immigratsiooni küsimustes karm. «Mul on häid uudiseid,» ütles ta oma toetajatele, kes olid tulnud teda nädalavahetusel kuulama. «Vabariiklaste paremtiib, mis seisab oma väärtuste eest, on tuhast tõusnud. Prantsusmaa ei saa enam oodata.»