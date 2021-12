Brüsselis avaldati meelt uute viirusepiirangute vastu

Marsiti protestiks reedel väljakuulutatud piirangutele. See on kolmas nädal järjest, mil valitsus viirusereegleid karmistanud on, sest nakkuste järsk tõus on tekitanud ülekoormuse riigi tervishoiusüsteemile, jättes ravita teiste eluohtlike haigustega inimesed nagu näiteks vähihaiged.