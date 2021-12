Iraan süüdistab tuumakõneluste toppamises läänt

FOTO: Leopold Nekula/VIENNAERPORT via www.imago-images.de / Scanpix

Iraan teatas esmaspäeval, et on valmis tuumakõnelusi jätkata, kuid need peavad põhinema Teherani poolt eelmisel nädalal esitatud ettepanekutel, ning süüdistas läänt Viini kõneluste takerdumises.