Võrdsus, hästi rahastatud haridussüsteem ja tugev heaoluühiskond on Soome peaministri sõnul maailma õnnelikuma riigi saladus, vahendab The Guardian. Intervjuus sõnas Marin, et ta on pühendunud heaoluühiskonna säilitamisele keskkonda säästval viisil, kusjuures tema nägemuses on rohelise tehnoloogia arendamine võti parema tuleviku suunas.