Hiina nägemuses on Taiwan osa Hiinast, tuntud ka kui Ühe Hiina poliitika. Hiina on varem lubanud, et vajadusel võib kas või jõuga Taiwani tagasi võtta. Peking on viimastel kuudel astunud aina jõudsamalt samme Taiwani diplomaatiliseks isoleerimiseks, vahendab AFP.