Kreml ei oota Putini-Bideni teisipäevastelt kõnelustelt läbimurdeid

«On raske oodata kõnelustelt läbimurdeid,» ütles Kremli kõneisik Dmitri Peskov, viidates kahe suurriigi jahenenud suhetele, seal hulgas Ukrainaga seotud küsimustes.

Peskov võrdles Venemaa ja USA suhteid «Augeiase tallidega» ning oletas, et vaevalt on võimalik need paari tunniga ära puhastada.

«Raske on kõnelustel läbimurret oodata. Meie kahepoolsetes suhetes on praegu Augeiase tallid, mis on nii suured, et vaevalt on neid võimalik mõnetunnise vestlusega ära puhastada,» ütles Peskov Vene telekanalile Kanal 1.

Peskovi sõnul võib vaid loota, et kaks riigijuhti räägivad vastastikku oma muredest, väljendavad selgelt oma positsioone ja vastavad neile.

«Seetõttu loodame vähemalt, et riigijuhid suudavad teineteisele oma mured edastada,» ütles ta.

«Kuigi meie kahepoolsed suhted on endiselt väga kurvas seisus, toimub ka elavnemine ning mõnel teemal on algamas dialoog.»

Washington ja Kiiev ütlesid, et Venemaa on koondanud Ukraina piirile kümneid tuhandeid sõjaväelasi ning võib jaanuaris alustada pealetungiga.

Enne teisipäeval toimuvaid kõnelusi teatas Valge Maja, et Biden rõhutab Washingtoni muret Venemaa sõjalise tegevuse osas Ukraina piiril.

Venemaa eitab süüdistusi ning teatas, et on mures Ukraina väidetava mobilisatsiooni pärast, mille tulemusel on pool sõjaväge koondatud riigi idaosas kahe piirkonna lähedale, mis on Vene-meelsete separatistide kontrolli all.

Kiiev ja tema lääneriikidest liitlased süüdistavad Venemaad mässulistele relvade saatmises, kes võtsid territooriumi oma kontrolli alla 2014. aastal varsti pärast seda, kui Venemaa annekteeris Ukrainalt Krimmi.