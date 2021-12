«Sellel pildil teen ma žesti, mida võib tõlgendada natsitervitusena ning mul pole mingit mälestust sellest, et ma oleks seesugust žesti teinud. Ma mõistan, kuidas see näib,» ütles Karkiainen SVT-le, kommenteerides eile õhtul veebilehel Nyheter Idag avaldatud fotot, mis kujutab teda üles tõstetud käega.

«Aga ma pole kunagi teinud midagi sellist, et väljendada sümpaatiat sedavõrd põlastusväärse ideoloogia vastu nagu natsism. Kui, siis on see olnud selleks, et naeruvääristada seda või ironiseerida selle üle,» lisas ta.