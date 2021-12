Saksamaa keskvõim ja liidumaad leppisid hiljuti kokku, et edaspidi pääsevad poodidesse, mis ei müü igapäevaseks toimetulekuks vajalikke esmatarbekaupu, ainult need inimesed, kes on Covid-19 vastu vaktsineeritud või haigust põdenud, kuid erandiks jääb riigi kaguosas asuv Baierimaa, kus kõigile jäävad ligipääsetavaks ka jalanõudekauplused.