Kreml: Putin tahtis Bidenilt tagatisi NATO laienemise vastu

Vastates Bideni märkusele, et Venemaa sõjaliste jõudude koondumine Ukraina piiride lähedale on ähvardav, ütles Putin, et pingete tõusu «ei tohiks panna Venemaa õlgadele».

«NATO on see, kes teeb ohtlikke katseid kasutada Ukraina territooriumi ja suurendab oma sõjalist potentsiaali meie piiridel,» tsiteeris Kreml Putini sõnu Bidenile.

Vene president on korduvalt öelnud, et Moskva soovib Läänelt õiguslikke tagatisi, et Ukrainast ei saa NATO stardiplatvorm. Ta on kritiseerinud ka USA-juhitavaid õppuseid Mustal merel.