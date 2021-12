Venemaalt Saksamaale gaasi tarnima mõeldud Nord Stream 2 on Ühendriikide poliitikas vastuoluline teema. Kongressis valitseb suur toetus projekti blokeerimiseks, kuid Biden on olnud valmis Euroopa liitlaste soovidele järele andma. Nüüd tundub, et Washingtonis on jõutud seisukohale, et torujuhtmest võib saada hädapidur Venemaa sõjalise invasiooni korral.