Video on ilmses vastuolus Johnsoni ja teiste ministrite nädalaid kestnud kinnitustega, et mingit pidu ei peetud. Sündmus tuli maha salata, sest ajalehed kirjutasid kümnetele Downing Streeti töötajatele viidates, et 2020. aasta 18. detsembris peeti koosviibimine, mis kestis terve õhtu.