Putin: Venemaal on õigus oma julgeolekut tagada

Biden hoiatas teisipäevasel videokonverentsil Putinit, et Ukraina ründamisele järgneks karmid majandussanktsioonid. Putin nimetas kõnelusi Bideniga «konstruktiivseks».

«Venemaal on rahumeelne välispoliitika, kuid sel on õigus oma julgeolekut tagada,» ütles Putin pressikonverentsil Kreeka peaministri Kyriakos Mitsotakisega.

Ta rõhutas, et NATO laienemine itta on Venemaa jaoks väga tundlik küsimus.

«See on Venemaa julgeoleku säilitamise üks põhiküsimusi,» lausus ta.

«Me oleme sellest alati avalikult rääkinud ja hoiatanud oma partnereid, et see on meie jaoks vastuvõetamatu,» ütles Putin.