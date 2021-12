Ukraina peamine korruptsioonikütt: eliit üritab reforme takistada

«Ma olen veendunud, et erinevalt möödunud aegadest ei tunne end Ukrainas täna enam rahulikult ja puutumatult mitte keegi, kes tegeleb korruptsiooniskeemidega,» nimetab seitse aastat tegutsenud Ukraina korruptsioonivastase büroo (NABU) juht Sõtnik intervjuus Postimehele oma detektiivide peamise saavutuse. «Me saame sellest aru, kui kuulame [kahtlustatavate] telefone pealt: «Kuule, seal on NABU, ärme hakka sinna ronima, sest nendega pole võimalik kokku leppida». Näha, et on tekkinud vähemalt kartus. Vanasti oli nii, et kui sul oli oma meeskond ja kokkulepitud skeemid, siis sind polnud võimalik selle eest karistada.»