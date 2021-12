Malis tapeti pommirünnakus seitse rahuvalvajat

«Esialgne ohvrite arv on seitse hukkunut ja kolm tõsiselt viga saanut,» teatati avalduses, milles ei täpsustatud rahuvalvajate rahvust.

Mali on hädas 2012. aastal puhkenud islamistliku mässu ohjeldamisega, mis on nõudnud tuhandete sõjaväelaste ja tsiviilelanike elu.

Vaatamata tuhandete Prantsuse ja ÜRO sõjaväelaste kohalolule on konflikt levinud ka riigi keskossa ja naaberriikidesse Burkina Fasosse ja Nigerisse.

Rünnakuid on läbi viinud äärmusrühmituste Al-Qaeda ja Islamiriik seotud grupid, kuid paljud tsiviilsurmad on põhjustanud ka nõndanimetatud omakaitseväed.

Kokku on missiooni suurus 16 500 inimest, mis hõlmab 10 700 sõdurit.

ÜRO teatel on see rahuvalvemissioon kandnud kõige enam kaotusi maailmas. Rünnakutes on hukkunud 31. oktoobri seisuga 146 inimest.