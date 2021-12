Alates sügisest on Vene sõjaväe liikumised Ukraina piiri lähedal pannud USA ja Euroopa ametnikke muretsema, et Moskva valmistub järgmise aasta alguses laiendama senist sõda Ukrainaga. Satelliidipiltidelt on näha Vene eelpaigutatud vägede ja lahinguvarustuse praegust suurust ja seisu.