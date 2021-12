Raport: Hiina uiguuri rahvastikku puudutavad meetmed olid genotsiid

Üheksa advokaati ja inimõiguseksperti avaldasid oma arvamuse pärast seda, kui kuulati ära süüdistused piinamises, vägistamises ja ebainimlikus kohtlemises.

Paneel loodi diasporaad esindava Uiguuride Maailmakongressi palvel.

Peking on kritiseerinud Uiguuride Tribunali nime kandvat paneeli, mis ei ole seotud ühegi valitsusega. Hiina sõnul on tegemist laimukampaaniaga ning paneeli esimehe suhtes on kehtestatud sanktsioonid.

Kokku 63 lehekülge pikas raportis teatas paneel, et massitapmiste kohta asitõendid puuduvad.

Samas ei kahtle eksperdid selles, et Hiina Kommunistlik Partei «kavatses hävitada märkimisväärse osa» moslemitest uiguuride vähemusest riigi loodeosas ning on «sellega viinud läbi genotsiidi».

Kompartei pani paika meetmete süsteemi, et «optimeerida Xinjiangi rahvastikku», eesmärgiga vähendada sündimust uiguuride seas. Meetmed hõlmasid sundsteriliseerimist, rasestumisvastaseid vahendeid ja aborti.

«Tulevate uiguuri põlvkondade arvukus on väiksem, kui see oleks olnud ilma sellise poliitikata. See viib uiguuride osalise hävimiseni,» lisati raportis.

«Vastavalt sõna hävitamise tähendusele Genotsiidi Konventsioonis sobib see keelatud tegevus genotsiidi tõenduseks.»

Paneeli esimees Geoffrey Nice ja teised liikmed ütlesid, et tunnistusi andsid inimesed, kes on Hiina ja kompartei vastu meelestatud. Kuid samuti uurisid eksperdid tuhandeid lehekülgi asitõendeid sõltumatutelt uurijatelt ja inimõigusorganisatsioonidelt.

Paneel leidis, et sadu tuhandeid uiguure, võimalik, et rohkem kui miljon, on peetud kinni ilma põhjenduseta ning neid koheldakse julmalt ja ebainimlikult.

Piinamine leidis aset riigiametnike «ärgitusel, nõusolekul või vaikival nõusolekul».

«Tribunal usub, et põhjaliku plaani mitmete seotud poliitikate jõustamiseks uiguuride vastu lõi Hiina Rahvavabariik,» seisis raportis. Peamist süüd kannab Hiina president Xi Jinping ja teised kõrgemad ametnikud, lisati.