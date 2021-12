Võib ju öelda, et natuke rohkem kui aasta ametis olnud parempoolne valitsus on liikunudki ainult ühest kriisist teise: pandeemiahaldus, migrandisurve piiril, endiselt kestev vastasseis president Gitanas Nausėdaga. Kõlab nagu kaubarongilaadungi jagu probleeme. Tegelikult on enamiku hädade keskmes siiski kehv suhtlus ja eri institutsioonides sügavalt juurdunud ammused ja süsteemsed puudujäägid. Lühidalt öeldes: kehv vedamine.

Nüüd on kaardimaja hakanud kiiresti kokku varisema, kuna selgus, et riigile kuuluv raudteefirma Lietuvos geležinkeliai (LTG) veab väetist, mille on tootnud USA sanktsioonide all olev Valgevene ettevõte Belaruskali.