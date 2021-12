AK ⟩ Al-Ándalus oli kõvasti läänelikum kui ISISe arusaam kalifaadist

Üks on omaaegne prominentne islamiusuliste tempel, mis muudetud kirikuks, teine kristlaste pühakoda, kus nüüd kogunevad moslemid. Mõlema puhul reedavad nii välis- kui siseilme selgelt, kellele hoone algselt on rajatud. Mõlemal on kõrge sümbolväärtus, sest nad tähistavad vastavalt moslemite ja kristlaste «kaotatud territooriumi».