Apellatsioonikohus tõrjus Trumpi püüde uurijatele dokumente mitte anda

Apellatsioonikohtu otsus on Trumpile juba teine kaotus. Apellatsioonikohus jäi samasugusele seisukohale nagu madalama astme kohus eelmisel kuul.

Novembri alguses otsustas ringkonnakohtu kohtunik, et Trump peab loovutama kongressi esindajatekoja uurimiskomisjonile selle nõutud dokumendid, mida on mitusada lehekülge. Ka apellatsioonikohus leidis, et uurimiskomisjonil on õigus soovitud dokumendid saada.

Trump on seisukohal, et endise presidendina on tal õigus hoida dokumendid ja telefonikõnede andmed salastatuna.

Apellatsioonikohtu otsus ei tähenda veel seda, et dokumendid tuleb koheselt loovutada. Trumpi advokaatidel on kaks nädalat aega viia otsus USA ülemkohtusse.

Arvestades Trumpi meeskonna varasemaid kommentaare, seda ka ilmselt tehakse.

«President Trumpi kohustus kaitsta põhiseadust ja presidendi kantseleid jätkub ning ta võitleb iga ameeriklase ja iga tulevase valitsuse eest,» ütles Trumpi kõneisik Liz Harrington neljapäeval Twitteris.

Trumpi poolehoidjad ründasid 6. jaanuaril Washingtonis Kapitooliumi, kui esindajatekoda ja senat oli kogunenud kinnitama Joe Bideni võitu presidendivalimistel. Rahutuste käigus sai surma viis inimest.

Trumpi süüdistatakse rünnaku õhutamises.

Ekspresident on püüdnud kohtu kaudu takistada praegu USA riigiarhiivis säilitatavate dokumentide loovutamist uurimiskomisjonile. Tema sõnul on tal rahutuste ajal võimul olnud presidendina õigus otsustada ise, kas dokumendid loovutatakse või mitte. Vastaspool on seisukohal, et nendest dokumentidest võib leida olulist infot seoses rahutustega.