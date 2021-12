Briti kohus avas tee Assange'i väljaandmise protsessi jätkamisele

Briti ringkonnakohtunik tõkestas jaanuaris Assange'i väljaandmise, leides, et too võib sooritada Ühendriikidele väljaandmise korral ja isolatsiooni jäädes enesetapu.

Otsuse edasi kaevanud USA valitsuse advokaadid leidisid, et Assange'i vaimne tervise ei ole nii habras, et ei kannataks USA kohtusüsteemi välja. Advokaat James Lewis ütles, et Assange'il ei ole varasemaid tõsiseid vaimseid häireid ja ta ei ole nii haige, et ei suudaks panna vastu soovile endale kätt külge panna.