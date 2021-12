Nobeli rahupreemia laureaadid kritiseerisid Venemaad ja Ameerika tehnoloogiahiide

«Tehnoloogia jumalik vägi on lubanud meil nakatada teineteist valedega, seadnud meid teineteise vastu, toonud esile meie hirmu, raevu ja viha, ja loonud kasvulava autokraatidele ja diktaatoritele üle maailma,» arvustas Ressa, uudisteportaali rappler kaasasutaja.

«Meie suurim ülesanne on nüüd muundada see viha ja vägivald, see mürgine löga, mis voolab läbi meie informatsiooni ökosüsteemi ja mida prioriseerivad Ameerika internetifirmad, mis teenivad rohkem raha viha levitamise ja meist halvima esile toomisega,» jätkas ta