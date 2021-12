Bulgaarias moodustati koalitsioon pärast mitu kuud kestnud patiseisu

«Kokkuleppe allkirjastasid kõik meie koalitsioonipartnerid just praegu,» ütles partei Me Jätkame Muutust (PP) kaasasutaja Kirill Petkov riigiraadios.

«Esimest korda Bulgaaria lähiajaloos on meil üksikasjalik dokument kõikide võimalike poliitikate kohta,» ütles Petkov, lisades, et lepe on 140 lehekülge pikk.