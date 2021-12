Moskva: NATO peab võtma tagasi Ukraina ja Gruusia ühinemise lubaduse

Vene välisministeerium nõudis ka, et NATO lõpetaks sõjaõppuste korraldamise Venemaa piiride lähistel. Hiljem kavatseb Venemaa avalikustada edasised julgeolekualased ettepanekud, teatas ministeerium.

Reedel teatas Vene välisministeerium, et USA peaks ametlikult sulgema ukse nii Ukrainale kui Gruusiale, kellele lubati 2008. aastal liikmesust.

«Euroopa julgeoleku fundamentaalsetes huvides on vajalik ametlikult loobuda 2008. aasta NATO Bukaresti tippkohtumise otsusest, mille järgi «Ukraina ja Gruusia saavad NATO liikmeteks»,» teatas ministeerium avalduses.

NATO peab ka tagama, et relvad, mis ohustaksid Venemaa julgeolekut, ei jõuaks suurriigi läänepiiride lähistele, ei NATO liikmesriikide ega teiste riikide territooriumile, teatas ministeerium.

Moskva tahab NATO-lt ka konkreetset vastust mitmele eelnevale ettepanekule, sealjuures nõudmisele, et NATO õppused tuleb viia kaugemale NATO ja Vene vägede «kontaktjoonelt».

Ukraina ei ole NATO-ga ühinemisele lähedal, kuid Ühendriigid aitavad õpetada välja Ukraina sõdureid ning USA on lubanud ka enam kui 2,5 miljardit dollarit riigi sõjaväe toetuseks.

Varem sel nädalal pidas Venemaa president Vladimir Putin ja tema USA ametivend Joe Biden kaks tundi kestnud vestluse, milles Putin nõudis Lääne kirjalikku garantiid selle kohta, et Ukraina ei ühine NATO-ga.

Viimase paari nädala jooksul on Venemaa Ukraina piiril liigutanud umbes 100 000 sõdurit. Putin ei öelnud, kas Moskva kavatseb naaberriiki tungida või mitte, kuid rõhutas, et Venemaal on õigus kaitsta oma julgeolekut.