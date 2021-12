Reedene päev on islamimaailmas meie pühapäev. Reede keskpäevane palvus on usklike jaoks nädala tippsündmus. Katsun kirjeldada, kuidas Kabuli elanikud veedavad vaba päeva. Õigemini, kuidas veedavad vaba päeva poisid ja mehed, sest naisi nägi täna linna peal veelgi vähem kui tavaliselt. (Naiste teemal ma kirjutan mõni päev eraldi blogipostituses).

See on laialt teada, et kui Taliban oli esimest korda võimul 1996-2001, siis nad keelasid ära igasuguse sportimise ja lõbustused. Praegu paistab, et vähemalt meestele on sportimine siiski lubatud, nagu ka mõned lõbustused. Muusika kohta lisan kohe, et seni oleme seda kuulnud ainult meie külalistemaja liftis. Tänaval ega kuskil söögikohtades, juuksurites, kontorites ega kuskil mujal pole muusikat kuulda. Siiski-siiski, olen kuulnud muusikat mängimas mõnest avatud autoaknast.

Tundub, et populaarseim sport Kabulis on kriket. Seda toksivad poisikesed tänaval ning seda mängiti reedesel päeval massiliselt ühes kesklinna endises pargis. Endises sellepärast, et praeguseks on sellest alles jäänud üks tohutu tolmune plats, millel siis sajad lapsed ja ka täiskasvanud mehed kriketit tagusid. Tohutus tolmupilves loomulikult. Proovisin ka ise esimest korda elus kriketikurikaga löömist. Kohalike poiste suureks rõõmuks. Viiest korrast kolmel sain pallile pihta, ühe korra lendas pall päris kaugele. Aga eks visked olid ka nõrgukesed.

Kriketimängijad Kabulis. FOTO: Erik Prozes

Nagu meie abiline seletas, siis pole Taliban siiani välja andnud ühtegi korraldust kriketi ja teiste sportmängude kohta. Seega pole see ka keelatud. Ühtegi Talibani valvurit kriketimängijate läheduses silma ei hakanud.

Mootorrataste ja rollerite lõbusõit. Foto: FOTO: Erik Prozes

Tolmuste kriketimängijate kõrval laenutati sealsamas tolmusel väljakul ringikimamiseks krossimootorrattaid, võrre ja skuutreid. Suurem ring maksis 20 kohalikku raha (afgaani) ehk 20 USA senti ja väiksem ring 10 senti. Tahtjaid oli üksjagu. Rääkisin ühe võrrilaenutajaga. Too väitis, et teenib päevas vähemalt 500 kohalikku raha ehk 5 dollarit. See pidi olema väga hea teenistus. Pakkujaid oli palju.

Mootorrataste ja rollerite lõbusõit. Foto: FOTO: Erik Prozes

Lihtsalt võrdluseks: latakas kohalikku leiba (naan) maksab 10 kohalikku raha, pakk sigarette 25 kohalikku raha, bensiin 75 kohalikku raha. Keskmisest palgast pole mõtet rääkida, sest nagu eile kirjutasin, siis seda nagunii kuskil ei maksta (vähemalt riigiametites).

Tsiklilaenutuses läks kergeks kismaks ka, kui üks laenutaja tsikliga vastu ühe kuti jalgratast sõitis. Tsikliomanik, ise vanem mees, läks sellest nii raevu, et hakkas jõuga hooletult sõitjalt valuraha nõudma. See polnud ka mütsiga mees: mingi hinna eest ei tahtnud raha anda (ilmselt tal polnud ka, mida anda) õigustusega, et oma viga, kui sul nii nõrk tsikkel on, mis vastu jalgratast sõites enam käima ei lähe. Rattaomaniku mure kaheksasse läinud esiratta pärast ei morjendanud kedagi. Me ei viitsinud lugu lõpuni vaatama jääda, seda enam, et pildistamine tundus tsikliomaniku sõpru ärritavat.

Mootorratta omanik ja klient klaarimas arusaamatust. Omavahel mindi natuke kaklemagi. Foto: FOTO: Erik Prozes

Samas kriketiväljakul laenutati ratsutamiseks ka hobuseid, aga see oli kallim lõbu kui tsikliga sõit. Maksis 40 kohalikku raha üks ring.

Kabuli mänguväljakul saab ka ratsutada. Pildil hobuse väljarentija klienti lõburingile suunamas. FOTO: Postimees

Järgmise lõbustusaktraktsiooni leidsime Maranjani mäelt, kus asub Afganistani viimase kuninga Zahir-šahhi perekonna hauakamber. Zahir-šahh valitses 1933-1973 (kukutati võimult kümme päeva enne minu sündi!), tema valitsemisaega peetakse Afganistanis kuldseks ajaks, umbes nagu Eestis Pätsu-aega. Ta suri peale pikka pagendust 2007. aastal Kabulis 92-aastaselt ja maeti suurte austusavaldustega.

Lohelennutaja Maranjani mäel. FOTO: Erik Prozes

Maranjani mäe enda olid aga vallutanud lohelennutajad, kõigi Kabulist rääkivate fotoraamatute stammkunded. Lohelennutamine on kabulaste üks lemmiktegevusi. Eelmise Talibani võimu ajal oli see rangelt keelatud, aga nagu täna rääkis mulle üks lennutajatest Khalid, siis pole Taliban praegu selle kohta ühtegi käsku andnud ja seega on see ka lubatud.

Lohelennutaja Khalis koos ajakirjanik Jaanus Piirsaluga. FOTO: Erik Prozes

Enamus lennutajaid olid sellised 25-40-aastased mehed, kes tegid seda suure innuga. Khalid rääkis, et varem käisid nad lennutamas ainult reedeti, aga kuna nüüd kellelgi nagunii tööd pole, siis käiakse kolm-neli korda nädalas.

Lohelennutamine tähendab tegelikult võitlust kahe lohe vahel. Lohed lastakse peenikese nööri otsas (pigem on vist õige öelda, et paksu niidi otsas) kõrgele taevasse ning eesmärk on vastase lohe nööri küljest katki rebida. Kaotanud lohe kukub alla, millele omakorda peavad jahti poisikesed. Kes lohe kätte saab, see saab selle eest omanikult lunaraha küsida 5 kohalikku raha.

Taevasse! Lohelennutajast paremal seisab poiss nöörirulliga. FOTO: Erik Prozes

Samas Maranjani mäel oli ka väike karusell. Kõige äbarikum, mida ma elus olen näinud, aga ka see pakkus Kabuli lastele tohutult rõõmu. Kui ikka midagi ei ole, siis tunned rõõmu ka tühjast tikutopsist. Taliban pole jõudnud ka seda veel ära keelata. Ehk ei keelagi?

Lõbustustest oleme näinud veel parkides lapsi ja noori mehi mängimas võrkpalli, korvpalli ja jalgpalli.

Narkomaanid pargis. FOTO: Jaanus Piirsalu

Ühte ajaviidet oleme siiski veel näinud mitmes kohas – hašiši suitsetamine avalikult on ka üsna levinud. Oleme näinud seda mitmetes parkides. See on olnud üsna kole vaatepilt, ausalt öeldes. Vahest kasutatakse ajakirjanduses sõna “inimvare”. Vot see on õige sõna nende kohta. Räpasemaid ja haledamaid inimesi on raske ette kujutada. Üks piibutäis hašši pidi maksma 50 kohalikku raha ehk pool dollarit…

Narkomaanid pargis lõkke paistel. FOTO: Erik Prozes

Heroiinisüstijaid ei pidavat enam avalikult näha olema (ja ega me pole näinud ka), sest nendega olevat Taliban väga resoluutselt käitunud: kogunemiskohtadest korjati kõik peale ning viidi “haiglasse”. Haigla on sellepärast jutumärkides, et meie abilise sõnul on tegemist sisuliselt vanglaga narkomaanide jaoks. Põhjus olevat selles, et IS olevat neid ära kasutanud rünnakute korraldamiseks.

Aga hašši tundub Taliban hästi suhtuvat. Tõmbavad ise ka meeleldi, eriti nende noorukesed võitlejad.

Pean veidi parandama oma eilset postitust. Kirjutasin nimelt, et Kabul tundus meile kahe esimese päeva järel üsnagi turvaline (kui välja arvata Talibani kontrollpunktides autosid kontrollivate võitlejate loll komme hoida automaati käes nii, et kaitseriiv on maha võetud…). Tuli välja, et nagu tihti, siis on esmamulje petlik.

Neljapäeva õhtul oli üks mees rünnanud Talibani patrulli. Kõigepealt oli ta ühe Talibani mehe noaga tapnud, võtnud selle automaadi ning lasknud veel kaks taliibi maha enne, kui ta ise maha lasti. Kõik see juhtus täiesti kesklinnas kell 1 päeval julgeolekuministeeriumi vahetus läheduses. Hiljem teatas taliibidega Pandžiri orus sõdiv Ahmad Massoud, et rünnak korraldati tema käsul ja et see ei jää viimaseks. Väga raskesti ligipääsetav Pandžiri org on ainus kohta Afganistanis, kus senini käib vastupanu Talibanile.

Reedel aga korraldas suure tõenäosusega IS rünnaku hazaaride linnaosas Dasht-e Barchis. Lõhkekeha pandi plahvatama kohalikke vedanud mikrobussis kell 4 pealelõunat. Hukkus viis ja sai haavata kolm kohalikku.

Reede pärastlõunal lõhkes Kabuli tänaval mikrobussi paigutatud pomm, mille käigus hukkus 5 reisijat. Pilt on tehtud varjatult umbes 1 tund peale plahvatuse toimumist. Peale tänava pesemise ja rohkearvuliste Talibani sõdurite otseseid märke plahvatusest enam näha ei ole. FOTO: ERIK PROZES/Postimees

Selle rünnakuga oli meil täitsa otsene seos. Nimelt sõitsime rünnakukohast umbes 40-45 minutit varem läbi. Ning kui tagasiteel samast kohast mööda sõitsime, siis oli sündmuskohal liiklus küll suletud (seal tänaval on sõidurajad eraldatud, linna suunduv rada oli lahti), aga ainsad märgid rünnakust olid suur Talibani püssimeeste hulk ning tuletõrjeauto, mis pesi vereloikusid. Laibad ja ka autovrakk olid aga juba minema viidud. Meie abiline rääkis, et Taliban pidi alati sellistel juhtudel väga kiiresti kõik jäljed koristama nagu polekski midagi juhtunud. Hämmastav tegutsemiskiirus igatahes. Aga sotsiaalvõrgustikud toimivad ka Afganistanis ning videod plahvatusjälgedest levisid kiiresti.

Hazaarid on Afganistanis IS-ise peamine rünnakuobjekt, kuna nad on šiia-usulised. Sunniitidest IS ei salli neid kohe eriti. Dasht-e Barchis on olnud üsna palju terroriakte ka Talibani ajal. Viimane sarnane rünnak nagu reedel, oli selles linnaosas toimunud mõned nädalad tagasi.

Veidi ka külalistemajast, kus me Kabulis elame. Väga viisakas maja. Raskete rauast väravatega. Igat sissetulijat vaadatakse tähelepanelikult väiksest väravaavast enne, kui sisse lastakse. Majas on kõik uksed rauast. Igale elanikule antakse uksekaart, ilma milleta ei saa kuskil liikuda. Kõikide uste avamiseks on vaja kaarti, ja neid uksi on palju, et oma korterisse pääseda. Ka liftis sõitmiseks on vaja kaarti. Nii et turva on korralik. Meie elame omaette kolmetoalises korteris koos köögiga. Ööpäev maksab 100 dollarit. See ongi odavaim tasu, mille eest leiab Kabulis turvatud öömaja. Kõige turvatum hotell on muidugi vana hea Serena, aga seal maksab number 200 dollarit.

Lõuna kolmele 8 dollari eest. FOTO: Erik Prozes

Meil on külalistemajas ka oma kohvik, kus saab täitsa head kohvi. Söök on ka normaalne, kuigi valik on kesine. Kahe peale pole meil veel kunagi söögikord läinud üle 10 dollari. Linnas on söögikohad muidugi veelgi odavamad. Täna lõuna ajal saime kolmekesi (abiline ka) söönuks 8 dollari eest, mille sees oli terve praetud kana, salatikaus, magustoit, jogurtikausid ja maitsev kaste, ja muidugi rohelist teed palju jaksad.

Mõne päeva pärast kavatseme pikemale väljasõidule minna provintsidesse. Meie abiline soovitas, et meil oleks kasulik ja endale ohutum, kui me näeksime rohkem kohalike moodi välja näha. Ning parim viis selleks oleks muretseda endale kohalikud riided – shalvar kameezid. Need on need pikad ja lotendavad riided, mida olete kindlasti fotodel näinud. Läksimegi siis endale “tööriideid” muretsema. Abiline viis meid tuttava rätsepa juurde. Too võttis meilt mõõdud ja homme peaksid valmis olema – 20 dollarit tükk. Loodetavasti siis homses blogijutus saate meid näha meie uutes rõivastes!