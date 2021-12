Lääs püüab Venemaad heidutada Ukrainat ründamast

«On ilmselge, et Venemaa on Ukrainas (annekteeritud Krimmis ja Donbassis – E. K.) ja Ukraina ümbruses vägesid koondanud. Samal ajal käib terve rida hübriidoperatsioone Ukraina vastu,» tõdes eile anonüümsuse tingimusel ajakirjanikega rääkinud kõrge Euroopa Liidu välisteenistuse ametnik.

«Meie poliitika võtmeelement on Ukraina suveräänsus ja territoriaalne terviklikkus. Me oleme selgelt väljendanud, et igasugune edasine Ukraina territoriaalse terviklikkuse kallale minemine tooks kaasa tugeva poliitilise ja majandusliku vastuse Euroopa Liidult,» lubas too välisteenistuse allikas.