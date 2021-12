USA keskosariikides küündib tornaadoohvrite arv peagi sajani

President Biden avaldas kaastunnet

Ameerika Ühendriikide president Joe Biden avaldas Twitteris kaastunnet keeristormide tõttu elu kaotanute lähedastele. «Kaotada keegi, keda armastad, on kujuteldamatu tragöödia,» sõnas president, «me teeme kuberneridega tööd, et neil oleks ellujäänute otsimisel ja kahjude hindamisel olemas kõik, mida nad vajavad.»

This morning, I was briefed on the devastating tornadoes across the central U.S. To lose a loved one in a storm like this is an unimaginable tragedy. We’re working with Governors to ensure they have what they need as the search for survivors and damage assessments continue.