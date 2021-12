Briti teadlased soovitavad omikrontüvega võitlemiseks rohkem piiranguid

ÜK tervishoiuametnike hinnangul levib omikrontüvi deltatüvest märksa kiiremini ja saab tõenäoliselt juba lähipäevil Suurbritannias kõige levinumaks tüveks. ÜK tuvastas reedel 58 194 uut koroonaviiruse juhtumit, mis on suurim number alates jaanuarist.

Mure uue viirusevariandi pärast on sundinud peaminister Boris Johnsoni konservatiivset valitsust taaskehtestama kuue kuu eest eemaldatud piirangud. Siseruumides tuleb kanda maske, ööklubidesse sisenemiseks küsitakse vaktsineerimistõendit ja inimesi ärgitatakse võimalusel kodus töötama.

Paljude teadlaste meelest pole see ilmselt piisav.

Lõuna-Aafrika Vabariigi teadlased on öelnud, et näevad märke, mille järgi omikron põhjustab deltatüvest vähem ränka haigestumist, kuid kindlalt on seda siiski liiga vara väita.