USA abivälisminister sõidab Kiievisse ja Moskvasse kõnelustele

Karen Donfried on Kiievis ja Moskvas esmaspäevast kolmapäevani, et kohtuda sealsete kõrgete valitsusametnikega «ja kinnitada Ühendriikide pühendumust Ukraina suveräänsusele, iseseisvusele ja territoriaalsele terviklikkusele», öeldi avalduses.

«Asevälisminister Donfried rõhutab, et suudame saavutada diplomaatilisi edusamme Donbassi konflikti lõpetamisel, rakendades Normandia formaadi toetavaid Minski kokkuleppeid,» seisab teadaandes.

Donfried on kolmapäeval ja neljapäeval Brüsselis, et konsulteerida NATO ja Euroopa Liidu partneritega jõupingutusi ummikseisule diplomaatilise lahenduse leidmiseks.

USA president Joe Biden ja Venemaa president Vladimir Putin kohtusid sel nädalal virtuaalselt, misjuures Washington ähvardas Moskvat sanktsioonidega, kui see peaks Ukrainat ründama.

Venemaa on toonud Ukraina piirile 100 000 sõjaväelast ja Ukraina on peateema nädalavahetusel toimuval G7 välisministrite kohtumisel Liverpoolis.

Venemaa väidab, et vägede koondamine on kaitsemeede selle vastu, et kunagine Nõukogude Liidu vabariik ei liituks NATO-ga.