Nagu katastroofilisest vaesusest veel vähe oleks (millest ma kirjutan pikemalt homme ilmuvas Postimehes), siis on Kabulis tõusnud ka toiduainete hinnad. Mõnes mõttes täiuslik torm tänases Afganistanis. Tõusnud on muidugi kõikide kaupade hinnad, mitte ainult toidu omad, sest põhjuseks on kohaliku raha afgaani kursi päris oluline langus peale Talibani võimuletulekut. Afganistan ise ju praktiliselt midagi ei tooda.