Poola kaitseminister tänas Eesti kaitseväelasi

«Ma soovin tänada Eesti kaitseväelasi, kes külg külje kõrval koos Poola sõduritega kaitsevad Poola-Valgevene piiri ja hoolivad Euroopa Liidu ja NATO julgeoleku eest,» ütles Poola kaitseminister Mariusz Błaszczak. «Poola on kaitstud, Euroopa Liidu ja NATO idapoolne külg on kaitstud.»

Eesti sihtüksus saabus Poolasse 2. detsembril ning nädala jooksul on pioneerirühm koos Poola 18. mehhaniseeritud diviisi, piirivalve ja päästeametiga aidanud piiriala puhastada ja tõkestada lõiketraadiga. Mehitamata lennuvahendite meeskond on aidanud jälgida piiriala õhust ning sellega toetanud Poolat olukorrateadlikkuse hoidmisel.

Lisaks on Eesti kaamerameeskonnad toetanud Poola diviisi, jäädvustades Poola ja Eesti üksuste ühistegevusi ja sündmusi nii pildile kui ka videole. Toetuselement on hoolt kandnud selle eest, et sihtüksusele oleks ülesannete täitmiseks loodud kõik vajalikud tingimused ja tagatud töövahendid.