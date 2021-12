Pruut: Assange'il oli vanglas miniinsult

Morise sõnul juhtus see oktoobri lõpus, kui USA valitsus esitas apellatsiooni Briti kohtu otsuse vastu, millega tõkestati Assange'i väljaandmine põhjendusel, et 50-aastase austraallase vaimne tervis liiga habras kannatamaks välja Ühendriikide kohtusüsteemi.

Ajalehe Mail on Sunday andmete oli Assange'il transitoorne isheemiline atakk, mille põhjustab peaaju- või silmaarterite vereringe häire. Selle tagajärjeks oli rippuv silmalaug, mälukaotus ja närvikahjustused.

Moris hoiatas, et Assange'il on oht insuldi tekkeks ning ei ole teada, kuidas ta väljaandmisprotsessi üle elab.

«Ma arvan, et see lakkamatu malemäng, lahing lahingu järel, äärmine stress, see põhjustas 27. oktoobril Julianil insuldi,» ütles ta.